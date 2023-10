“5 Para a Meia-Noite”: Conheça os convidados da estreia do formato com Gilmário Vemba

O “5 Para a Meia-Noite” regressa esta quinta-feira, 12 de outubro, e irá contar com convidados muito especiais. O formato será conduzido por Gilmário Vemba.

Conduzido por Gilmário Vemba, o novo anfitrião do formato, o “talk-show” vai contar com convidados como Filomena Cautela, que se irá sentar pela primeira vez do outro lado da secretária, Cândido Costa e Ivandro. O intérprete de temas como “Lua” ou “Chakras” vai estrear o palco do “5 Para a Meia-Noite”.

As surpresas não ficam por aqui. No primeiro episódio, Gilmário Vemba dá a conhecer a sua família, na rubrica “Keeping Up With Vembas” e ainda alguns pormenores da preparação para este desafio.

O “5 Para a Meia-Noite” vai para o ar todas as quintas-feiras às 22 horas e 30 minutos na RTP1.