“5 Para a Meia-Noite” estreia-se hoje com nova apresentadora e o futuro do País em debate

Inês Lopes Gonçalves rende Filomena Cautela na condução do “talk show” da RTP1 que vai para o ar a partir das 22.30 H.

Os estúdios da Venda do Pinheiro, de onde são emitidas as galas de domingo do “Big Brother – A Revolução” (TVI), já estão a postos para começarem a ser esta noite o palco do renovado “5 Para a Meia-Noite” – há logótipo novo, que faz lembrar um hotel, e Inês Lopes Gonçalves passa de braço direito de Filomena Cautela a apresentadora.

Na tão aguardada estreia do formato da RTP1 vão sentar-se no sofá mais conhecido da televisão portuguesa António Costa Silva, autor do plano de recuperação económica de Portugal e o humorista Salvador Martinha.

As atuações ao vivo regressam às noites de quinta-feira, inauguradas pelo músico Samuel Úria.

Para ver, esta noite, na RTP, a partir das 22.30 H.