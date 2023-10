“5 para a Meia-Noite” regressa dia 12 de outubro com Gilmário Vemba

É já na próxima semana que regressa o programa “5 para a Meia-Noite”. O formato conta com um novo anfitrião: Gilmário Verba.

O programa “5 para a Meia-Noite”, transmitido pela RTP1. regressa para a animar as noites de quinta-feira, mas com um novo anfitrião: Gilmário Verba. Sobre o formato, a estação adiantou, em comunicado, que as noites de quinta-feira “serão sempre bem diferentes, não haverá uma igual”.

Todas as semanas haverá direito a um leque de grandes convidados. “E claro que Gilmário Vemba é sinónimo de boa disposição e muito humor à mistura”, é referido.

De acordo com a RTP1, a música “também vai marcar presença pela voz de quem sabe e muito provavelmente pela voz do Gilmário”.

O formato vai para o ar às 22.30 H, todas as quintas-feiras, a partir de dia 12 de outubro.