“7 Maravilhas” da nova gastronomia portuguesa estreia no verão

A nova edição das “7 Maravilhas de Portugal”, dedicada à nova gastronomia portuguesa, chega à RTP no verão.

Depois da história, natureza, gastronomia, praias, aldeias, mesa, doces e património cultural, a 10ª edição do formato está para breve, na estação pública, e terá o objetivo de “valorizar todo o setor da restauração” e “dar alento à produção nacional e promover as profissões”.

“Em 2021 vamos eleger uma gastronomia nova, inspirada na tradição, mas baseada nos produtos endógenos de cada região, onde observamos novos conceitos ao nível da apresentação, da utilização dos ingredientes mais saudáveis e promovendo maior sustentabilidade alimentar”, explicou Luis Segadães, presidente das “7 Maravilhas”.

Catarina Furtado e José Carlos Malato, embaixadores do projeto, afirmaram que a edição deste ano continuará “o trabalho de divulgação da excelência dos produtos” que estão na base da alimentação tradicional e que “mais do que nunca temos de saber dizer ao mundo que Portugal é o lugar onde melhor se come”.

“No ano mais duro de sempre para a restauração e o turismo em Portugal, a RTP1 e as ‘7 Maravilhas’ associam-se à vontade de recuperar este setor e partem desta vez à procura da Nova Gastronomia Nacional”, destacou José Fragoso, Diretor da RTP1 e RTP Internacional.

“Inovação, criatividade, sustentabilidade, saúde e bem-estar são palavras-chave que estão atualmente na base do conceito de milhares de receitas, inspiradas nos melhores produtos portugueses, do mar ou da terra”, acrescentou.

As categorias a concurso são petiscos, pratos vegetarianos, pratos veganos, peixe e marisco, pratos de carne, cozinha molecular e doçaria. As candidaturas são realizadas online no site oficial das “7 Maravilhas”.