A “cantora do brilho nos olhos” e “amável com todos”

A morte de Claudisabel está a deixar o meio artístico em choque. Intérprete era admirada pela sua música, e pelo “profissionalismo” e “educação”. Emanuel esteve presente nas últimas horas de vida da artista.

Esteve neste domingo à tarde com a artista, na SIC, no programa de entretenimento “Domingão”, e ainda não recuperou do choque da notícia da morte de Claudisabel, que perdeu a vida num acidente de viação na A2, na zona de Alcácer do Sal, quando estaria de regresso a casa, no Algarve. Emanuel recorda à N-TV uma “menina-cantora de brilho nos olhos, profissional e amável com todos”.

“Ela esteve connosco (João Baião, Emanuel e Luciana Abreu) no ‘Domingão’. Estava feliz e havia uma grande química entre nós”, revela o cantor, que não esconde a consternação. “A Claudisabel era mesmo muito feliz connosco. Quando recebi a notícia esta manhã nem quis acreditar, parece uma realidade paralela, ainda estou em choque”, acrescenta.

A primeira vez que viu a artista atuar foi no “Big Show SIC”, de João Baião, no final da década de 90: “Tinha uma voz bonita, destacava-se pelo visual e pela interpretação, notava-se que havia ali uma artista”, refere Emanuel, que ainda não teve oportunidade de confortar os pais de Claudisabel, que estão em “choque”. “A mãe, então, andava com ela para todo o lado, por acaso, ontem, não esteve connosco. Devemos ter muito cuidado na estrada, apesar de desconhecer as circunstâncias do acidente. Nós, artistas, fazemos milhares de quilómetros”, lembra o cantor.

Nascida no dia 4 de outubro de 1982, em Faro, no Algarve, Claudisabel sempre acalentou o sonho de cantar. Uma das hipóteses de o fazer primeiro publicamente surge no “Big Show SIC”, no momento áureo do programa musical do terceiro canal, onde apresentou o primeiro álbum, “Dizias Tu, Pensava Eu”, de 1995. Três anos depois surge “Pensei com o Coração” e, em 1999, lança o single que se revela o seu maior sucesso, “Preciso de um herói”. Em 2010 é convidada a participar no Festival da Canção da RTP1, no qual chegou até às meias-finais, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Nos últimos anos participou em vários programas televisivos de entretenimento dos três canais, nomeadamente no “Somos Portugal”, da TVI, no “Domingão”, da SIC ou no “Aqui Portugal” da RTP1. Teve ainda uma participação no “Big Brother Famosos”, da TVI.