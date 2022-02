A dois metros de distância da equipa: como Goucha prepara o “Você na TV!”

Sem público ao vivo e alguns dos profissionais da produção a trabalhar em casa, a equipa do “Você na TV!” (TVI) está reduzida. Manuel Luís Goucha mostrou a reunião da manhã desta terça-feira.

São sete elementos ao todo, com a distância de segurança que a Direção-Geral da Saúde aconselha. A equipa do programa das manhãs TVI, o “Você na TV!” encontra-se no cenário do programa, como o apresentador e anfitrião revelou na manhã desta terça-feira… mas há algo que salta imediatamente à vista.

https://www.instagram.com/p/B-rEzm8FmM6/

“Primeira reunião do dia, todos a dois metros uns dos outros a meia luz para o vírus não nos ver”, brincou Manuel Luís Goucha no perfil de Instagram.

Os comentários sucederam-se, mas houve um em especial que o apresentador apreciou e agradeceu. “Cuidado que com meia luz, o vírus pode sentir um clima romântico e se reproduzir”, brincou o ator brasileiro Igor Marchesi.