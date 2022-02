“A Espia” estreia-se a 8 de abril na RTP1

“A Espia” é a nova série de ficção histórica da RTP1, que traz uma história de espionagem, romance e sedução passada em Portugal e na Galiza durante a 2ª Guerra Mundial. Estreia a 8 de abril, às 21.00 h, na RTP1.

Realizada por Jorge Paixão da Costa, reúne no seu elenco nomes como: Daniela Ruah, Maria João Bastos e Diogo Morgado.

Esta é uma série que mostra um lado menos conhecido do nosso país, onde todos tinham planos para Portugal e recrutavam portugueses para serem espiões ou informadores e trabalharem para os aliados ou para os nazis.

“‘A Espia’ é uma grande produção audiovisual portuguesa, com um elenco que reúne alguns dos nossos atores com maior prestígio nacional e internacional. Com mais esta estreia, a RTP1 reforça o seu investimento na exibição de séries nacionais de qualidade, capazes de chegar ao grande público através da televisão ou da distribuição digital na RTP Play – e com elevado potencial de circulação internacional. ‘A Espia’ vem demonstrar também a importância da RTP1 na realização de projetos de ficção histórica, centrados em eventos marcantes do nosso passado recente, como acontece nesta série, cuja ação interpela o papel neutral de Portugal durante a II Grande Guerra”, refere o diretor de Programas da RTP1, José Fragoso.

Filmada entre maio e julho de 2019, em Lisboa, Porto, Curia, Tomar, Figueira da Foz e Santiago de Compostela, esta série é uma coprodução luso espanhola da Ukbar Filmes, RTP e Ficción Producciones, com o apoio do ICA e PIC Portugal.