A festa “selvagem” dos 40 anos da atriz Rita Pereira

Rita Pereira celebrou 40 anos em março, mas só agora juntou os amigos para fazer a festa, que teve como tema as cores garridas da selva.

Um aniversário… “selvagem”. Foi assim a festa dos 40 anos de Rita Pereira. A atriz celebrou o aniversário em março, mas só neste final de semana juntou os amigos para celebrarem todos juntos.

Cristina Ferreira, Gustavo Vargas, Sara Barradas ou Joana Seixas estiveram entre os amigos convidados, numa festa que decorreu ao por do sol num espaço da margem Sul do Tejo e no qual as cores tropicais foram dominantes.

Um dos momentos mais… “selvagens” da festa aconteceu quando Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, dançaram de forma muito sensual na pista.

A celebração do 40.º aniversário surge na melhor altura para a atriz da TVI que, nos últimos dias, foi muito criticada nas redes sociais a propósito de uma publicação sobre i uso dos transportes públicos.