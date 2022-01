A foto que faltava: jornalista Ana Sofia Cardoso mostra bebé pela primeira vez

View this post on Instagram

"Deslarguem-me". Fez 3 meses esta semana e só agora publico algo. Tão difícil distrair-me destes mimos!! E voltou a ser uma quarta-feira. Dia 4. 4 e 4 da tarde. ❤️ #babada #babylove #baby #cutebabies #love #lovetolove #livetolove #lovetolive #instababies