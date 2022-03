A imagem que faltava: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos finalmente juntos na TVI

Depois de uma semana “louca” na qual se multiplicou em reuniões, Cristina Ferreira reencontrou, finalmente, o seu “vizinho” das manhãs da SIC.

Pedro Teixeira e Manuel Luís Goucha foram os primeiros amigos que Cristina Ferreira reencontrou esta semana na TVI depois de ter saído da SIC e esta sexta-feira seguiu-se, finalmente, Cláudio Ramos.

O “vizinho” com quem liderou audiências ‘”No Programa da Cristina”, em Carnaxide e apresentador do “Big Brother 2020” foi o terceiro amigo com o qual se reuniu, depois do ator da novela “Quer o Destino” e do rosto do “Você na TV!” acima referidos.

Desde o início da pandemia da Covid-19 que Cristina e Cláudio não estavam juntos, altura em que o comunicador alentejano se mudou para a TVI para apresentar o “reality show”.

“Dois amigos juntos. Dois apresentadores juntos. Uma única estação. Setembro é amanhã”, escreveu esta tarde Cristina Ferreira nas redes sociais.

A nova diretora de Ficção e Entretenimento da TVI vai agora de férias em agosto e regressa no dia 1 de setembro par continuar a organizar a “rentrée” televisiva, depois das reuniões na estação de Queluz de Baixo e na produtora de novelas Plural.