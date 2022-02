A imagem ternurenta de Eunice Muñoz que está a conquistar os fãs

Um dia depois de ter saído do Hospital de Santa Cruz, Eunice Muñoz mostrou a primeira foto dentro de casa.

Mais um registo fotográfico que mostra a recuperação da atriz, que cumpriu 93 anos no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, depois de se ter sentido mal após um espetáculo em Évora.

Eunice Muñoz teve alta nesta sexta-feira e, ontem mesmo, a neta, Lídia, mostrou a imagem da chegada a casa mas, neste sábado, viu-se, pela primeira vez depois do internamento, a atriz no conforto do lar.

Os fãs aplaudiram e consideraram particularmente ternurento e curioso a guloseima que Eunice Muñoz tem na mão. Depois da anemia a intérprete parece estar a caminho da recuperação total.