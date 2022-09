A incrível transformação física de Fernando Rocha: ator perdeu 34 quilos

Fernando Rocha decidiu mudar de vida e ganhar saúde: acompanhado pela “Men’s Health”, o ator transformou o físico, num processo de mudança que também alterou o “mindset”.

Menos 34 quilos, menos 24,2 kg de massa gorda, menos 40 cm de perímetro abdominal. Estes são apenas alguns dos números que resumem o processo de mudança que a “Men’s Health” desafiou Fernando Rocha a passar. Fê-lo, é claro, acompanhado pela nossa equipa e sempre em prol da sua saúde.

Recorde-se que esta transformação para a “Men’s Health” foi anunciada em maio deste ano, quando Fernando Rocha já havia perdido quase 30 kg.

Agora, a capa é finalmente revelada numa edição que inclui a entrevista em exclusivo com o próprio sobre todo o processo, bem como o testemunho do editor de fitness da “Men’s Health”, Pedro Medeiros, “personal trainer” com que Rocha treinou e Rita Varela Ramos, a nutricionista que agilizou toda a parte relacionada com a alimentação.

Muito mais do que uma capa

Fernando Rocha garante que, durante o processo de sete meses, desistir nunca foi opção. Mas admite que não esperava que as melhorias a nível de saúde fossem tantas como as que agora sente. “Se eu fiquei com esse corpo, perdi doenças que tinha. Ressonava e deixei de ressonar. E não tomei nada, juro. Nem fiz operações. Outra coisa que me deixou de aparecer foram umas manchas escuras que tinha à volta dos olhos. Agora estão muito mais claras. Antes, ao fim de meia hora de caminhar, doíam-me as rótulas. Agora corro quilómetros e nada me dói”, enumera o humorista.

Os novos hábitos ficam como estilo de vida. “Quando sairmos daqui vamos comer um cabrito e beber uma taça de vinho”. Algo que já fazia antes de a sua vida se cruzar com a “Men’s Health”. A diferença está no equilíbrio que encontrou. “Eu hoje sei que o cabrito que vou comer e as taças de vinho que vou beber representam 10 km de corrida amanhã. Vou fazê-lo sem hesitar!”, promete Rocha a Pedro Lucas. Leia toda a entrevista na revista já em bancas ou veja-a no vídeo já disponível aqui, no site da “Men’s Health”.