A lutar contra tumor, Mariama Barbosa mostra-se ao lado do filho

A lutar contra o tumor maligno no estômago desde o início do ano, Mariama Barbosa mostra-se ao lado do filho, Zé Maria.

A comunicadora partilhou, no perfil de Instagram, que a “melhor parte do seu dia” é quando tem tempo para estar com o seu filho, Zé Maria.

“A melhor parte do meu dia. Um dia de cada vez na companhia deste lindo ser humano. O meu lindo Zé Maria. A minha força, coragem, tudo. É só o amor que interessa e mais não digo”, confessou.

Marta Gil, Zé Lopes, Luís Borges, Catarina Miranda, Liliana Campos, Oceana Basílio, Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira foram as caras conhecidas que se demonstraram rendidas ao momento entre mãe e filho.

Durante o mês de junho, a apresentadora revelou que voltou a ser internada no IPO. “Esta caminhada não é fácil… Ufaaa! Voltei a ser novamente internada no IPO de Lisboa que precisa muitíssimo da nossa ajuda. É mesmo um dia de cada vez. Obrigada pela atenção e carinho demonstrado e pela preocupação”, agradeceu.

Em conversa com Júlia Pinheiro no programa “Júlia” (SIC), Mariama Barbosa contou que emagreceu onze quilos após ter estado internada a primeira vez durante um período de 15 dias.

“Perdi muitos quilos. Pesava 68 kg à vontade, quando largava assim a boquinha… Peso 57 kg, já engordei mais um quilo. Imagina quantos foram”, disse.