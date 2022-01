“A Máscara” lidera audiências e Daniel Oliveira celebra: “Continuaremos a surpreender”

Daniel Oliveira celebrou a liderança nas audiências do programa “A Máscara”, da SIC, na estreia da segunda temporada.

O formato da estação televisiva liderou na sexta-feira, 1 de janeiro, 15.7 de audiência média e 27% de share, com um milhão e meio de telespetadores, ultrapassando o próprio recorde.

No Instagram, o Diretor-Geral de Entretenimento da SIC assinalou a liderança das audiências do programa do canal. “A Máscara estreou e liderou. […] O programa mais misterioso da televisão teve o melhor resultado de sempre na estreia. E continuaremos a surpreender. Em 2021 seremos ainda mais SIC”, pode ler-se nas redes sociais.

Também a SIC liderou na entrada do novo ano. A estação televisiva conseguiu 19.4% de share, contra 15.2% da TVI e 11.4% da RTP1.

“A Máscara” é apresentado por João Manzarra e tem como jurados Jorge Corrula, Sónia Tavares, Carolina Loureiro e César Mourão.