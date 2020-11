A N-TV chegou ao Tik Tok para seguir os famosos

O nosso site está, a partir desta quarta-feira, também no Tik Tok. Siga o mundo dos famosos com a N-TV.

Depois do Facebook e do Instagram, a N-TV chega, agora, à mais recente plataforma de vídeos em rede: o Tik Tok.

Os famosos já se renderam em massa a esta nova ferramenta da Internet e, a partir desta quarta-feira, o nosso site vai mostrar os melhores vídeos das caras conhecidas nacionais e internacionais.

Um espaço usado pelas figuras mais conhecidas da nossa televisão, como Rita Pereira, Eduardo Madeira, Jessica Athayde, Lourenço Ortigão ou Bárbara Bandeira.

A sua plataforma de televisão e famosos dá, assim, mais um passo em relação à proximidade e interatividade com os nossos leitores, proporcionando-lhes uma maior interação com as figuras públicas de eleição.

Descarregue a aplicação Tik Tok no Google Play Store ou na App Store e siga-nos em ntv.pt (NTV Site). Agora, divirta-se!