A noite em que Maro mostra ao mundo “Saudade, Saudade”

A concorrente portuguesa entra nesta noite na primeira semi-final do Festival da Eurovisão, em Turim. “Saudade, Saudade” está no 12º lugar das casas de apostas.

É já esta noite que Maro entra em ação no Festival da Eurovisão em Turim, Itália. O tema “Saudade, Saudade”, que é dedicado ao avô, vai ser interpretado na primeira semi-final e está no 12.º lugar das casas de apostas. A artista portuguesa, que resistiu três vezes a participar no Festival da Canção (que venceu) e “carimbou” o “passaporte” para Turim, chegou a Itália no passado dia 30 e realizou dois ensaios.

Enquanto aguardou, nos últimos dias, pela entrada em direto, Maro fez uma versão acústica de outra música, da sua autoria, no quarto de hotel em Turim, “We’ve Been Loving in Silence”. “Foi um dia um bocadinho mais parado, ficámos em casa o dia inteiro, aqui no hotel em Turim, então decidimos gravar uma versão de ‘We´ve Been Loving in Silence’”, justificou a artista num vídeo nas redes sociais, em que aparece ao lado das outras cantoras com a máscara na cara.

Ao lado de Milhanas – que recuperou de covid-19 -, Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite e Diana Castro, a multi-instrumentista espera ficar esta noite entre os dez primeiros classificados para ter acesso à final de 14 de maio.

Maro vai competir com Lituânia, Letónia, Albânia, Suíça, Eslovénia, Ucrânia (uma das favoritas, devido ao contexto do drama da guerra), Bulgária, Países Baixos, Moldávia, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Islândia. Na segunda semi-final, esta quinta-feira, dia 12, estão Azerbaijão, Sérvia, Israel, Finlândia, Geórgia, Malta, São Marino, Chipre, Austrália, Irlanda, Macedónia do Norte, Estónia, Roménia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.

“Tem sido incrível. Tenho cantado a canção em praticamente todos os concertos, em países que não falam português. A receção tem sido muito calorosa. É muito giro ver tantas pessoas a cantar uma palavra tão portuguesa”, disse Maro, em declarações à M80.

“Gostam da canção mesmo que não consigam perceber a totalidade da letra. Identificam-se com o que estão a ouvir mesmo que não entendam”.

A artista recordou à rádio que escreveu a canção em apenas 15 minutos. “Costuma ser assim. O meu processo criativo é bastante rápido. Não consigo forçar a composição. Se sentir vontade de compor, começo a tocar e sai. Não me sento propositadamente para compor, de forma pensada. Quando componho é porque tenho coisas para dizer ou estou a sentir algo”. E acrescentou: “Quando o meu melhor amigo [John Blanda] me mostrou a introdução da melodia o resto começou a sair. Esse início gerou tudo o que veio a seguir. Quando estive no Brasil, no início da quarentena, escrevi três ou quatro músicas por dia. Estive lá durante cinco meses por isso se estiver seis meses sem escrever, não há mal nenhum”.

A RTP anunciou, entretanto, que Pedro Tatanka, vocalista do The Black Mamba, que venceram o Festival da Canção do ano passado com “Love is on My Side” vai ser o porta-voz do júri de Portugal na final do próximo sábado.