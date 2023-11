A nova imagem do bebé de Maria Botelho Moniz que está a arrebatar os fãs

Mãe, pela primeira vez, há poucos dias, Maria Botelho Moniz partilhou mais uma imagem do pequeno Vicente, que está a enternecer os milhares de fãs.

Uma foto com milhares de gostos: Maria Botelho Moniz mostrou um novo registo de Vicente, o primeiro filho em comum com o piloto de motos Pedro Bianchi Prata, e os os fãs da apresentadora das manhãs da TVI, no “Dois às 10”, mostraram-se rendidos.

“É ter o coração fora do feito”, afirmou a comunicadora do quarto canal.

Antes, Maria Botelho Moniz tinha legendado “Vicente”, em imagens captadas a preto e branco.

Vários famosos como Cláudia Vieira e Maria Cerqueira Gomes e milhares de anónimos mostraram-se rendidas à imagem.

Recorde-se que a partilha de Maria Botelho Moniz surge poucos dias depois de Cristina Ferreira ter dito à revista “TV 7 Dias” que não se pretende eternizar nas manhãs, em sua substituição, ao lado de Cláudio Ramos.

“Na perspetiva dela não será muito tempo (de licença de maternidade), nem serão os seis meses que é suposto uma mulher ficar”, disse a apresentadora à revista de televisão. “Eu também não fiquei, fiquei só dois meses em casa. Mas é a decisão dela”, acrescentou Cristina Ferreira.