“A Pipoca Mais Doce” admite que falhou no divórcio com Ricardo Martins Pereira

Ana Garcia Martins, a “Pipoca Mais Doce”, assumiu a sua quota de responsabilidade no divórcio de Ricardo Martins Pereira, no “Alta Definição”.

De viagem pelos Estados Unidos, onde visitou a prisão de Alcatraz, em São Francisco – e, em seguida, viajou para Las Vegas, para assistir a um concerto dos U2 -, Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, gravou uma entrevista para o “Alta Definição” de Daniel Oliveira, na SIC.

A morte do irmão, a perda do pai e o divórcio de Ricardo Martins Pereira, autor do blogue “O Arrumadinho”, foram alguns dos temas abordados.

“Antes de tomar a decisão falei com várias pessoas que se tinham divorciado, para saber quando é que na cabeça delas foi decisivo”, começou por recordar.

“Entre a separação e o divórcio tivemos meses e aconteceu muita coisa. O meu maior medo é o arrependimento. Isto nunca vai melhorar, mas tenho de avançar com isto”, acrescentou Ana Garcia Martins.

“Houve uma má gestão da minha parte. Senti que o meu casamento esteve muito exposto e que também devia explicações. Devia ter dito apenas ‘pessoal, divorciei-me’. Agora a minha relação é muito mais protegida por ter passado por isso”, concluiu “A Pipoca Mais Doce”.