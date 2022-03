“A Pipoca Mais Doce” arrasa Rui Pedro: “Veio branquear a imagem, é ridículo”

Poucos dias depois de ter desistido do “Big Brother – A Revolução”, Rui Pedro esteve este domingo na gala da TVI. O ex-participante foi arrasado por Ana Garcia Martins… e respondeu.

Rui Pedro voltou este domingo ao “Big Brother – A Revolução”, mas para participar na gala. O ex-jogador da mansão da Ericeira pediu desculpas em direto a Joana, que o acusou de “bullying” dentro da “casa mais vigiada do país”, mas a emissão “azedou” no confronto com Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”.

“Acho que a sua participação só faz sobressair a pessoa que já é. A Jéssica não andou aos gritos nem a ameaçar”, começou por clarificar Ana Garcia Martins.

“Não faço a distinção entre o Rui lá dentro e cá fora. Teve uma atitude meio kamikaze ao desistir do jogo porque senão era expulso e hoje veio aqui apenas para branquear a imagem. Este pedido de desculpas que vimos à Joana foi absolutamente ridículo e não é assim tão boa pessoa quanto isso!”, acusou a influenciadora digital.

Rui Pedro defendeu-se e garantiu que passou ele próprio a ser vítima de “bullying”… da “Pipoca Mais Doce”. “A Ana faz comentários de baixo nível extremo, sentada no conforto do seu sofá, a beber o seu café. Faz-me bullying, chamou-me execrável sem eu estar cá fora sem me poder defender!”, respondeu.