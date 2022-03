“A Pipoca Mais Doce” confirma separação

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, confirmou que está novamente separada do marido, Ricardo Martins Pereira.

Quatro anos depois da primeira separação, o casal não está comprometido novamente. A blogger confirmou a separação no programa “Conta-me”, da TVI, este sábado, 13 de fevereiro.

“Torna-se mais complicado no sentido em que não nos permitem viver as coisas no tempo em que as queremos viver e isso é o pior da exposição”, afirmou.

Os rumores da separação intensificaram-se quando a também comentadora “Big Brother – Duplo Impacto” surgiu sem aliança, no regresso ao ecrã com o programa “Extra”.

De acordo com a revista de televisão, “a pandemia e o excesso de trabalho” estarão na origem do fim do casamento de 11 anos.

O empresário de comunicação terá mudado de casa, de acordo com a revista “TV Guia”, e apenas terá regressado para cuidar dos filhos em comum do casal, já que a humorista esteve infetada com a covid-19.

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira têm dois filhos em comum, Mateus e Benedita.