“A Pipoca Mais Doce” e a estreia em direto: “Uma enorme probabilidade de me espalhar”

A horas de se estrear em direto como apresentadora no primeiro pós-gala do “Big Brother – A Revolução”, Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, admite estar nervosa.

A blogger revelou nas redes sociais estar ansiosa pelo novo desafio deste domingo à noite e apelou a que os telespetadores para que “tenham piedade” por existe “toda uma enorme probabilidade” de se “espalhar ao comprido logo ao descer a escada”.

“Pois que é hoje, à meia-noite, que arranca o primeiro pós-gala do ‘BB Revolução’, o programa que vai receber o concorrente que foi posto a andar, falar com os familiares, espreitar como é que a casa ficou e muito mais. Vai ser também o primeiro programa que vou apresentar na vida”, lê-se na publicação no Instagram.

“Coisa pouca para começar, ‘só’ uma hora em direto, com toda uma enorme probabilidade de me espalhar ao comprido logo ao descer a escada. Claro que tenho os nervos a atirar para o esfrangalhado, mas também sei que não se espera de mim o papel da apresentadora certinha e formatada, o que me deixa muito mais à vontade, porque asneirar é comigo. Tenham piedade, sim?”, acrescentou.

A também humorista agradeceu à estação privada pelo “voto de confiança” e referiu ainda que espera “não entrar para a história do canal como a apresentadora que foi despedida logo depois do primeiro programa”.