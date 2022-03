“A Pipoca mais Doce” e Herman José juntos em “noites de comédia”

“A Pipoca mais Doce”, como é conhecida a blogger Ana Garcia Martins, vai reunir-se em palco com o humorista Herman José e a Beatriz Gosta para um espetáculo ao vivo.

“Noites de Comédias” vão ter lugar no Campo Pequeno e foram anunciadas por ambos nas redes sociais. A data para a peça está marcada para 19 de novembro.

Esta é a primeira vez que a blogger, de 40 anos, e o humorista, de 67 anos, sobrem juntos ao palco.

Quem quiser adquirir os bilhetes, que custam entre os 20 e 35 euros, já o pode fazer através do site oficial do promotor, Everything is New, e em outras plataformas.