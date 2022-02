A primeira foto de Diogo Carmona depois da amputação ao pé

View this post on Instagram

Mais um ano a passar, este marcado por alguns capítulos mais infelizes, outros mais marcantes. Com tempo aprendemos que as pessoas vão e veêm, que a ignorância se transforma em sabedoria, descobrimos os luxos, e os bens essenciais da vida. Aprendi que a família é o nosso pilar. E que é difícil quando não podemos confiar nela. Aprendi que somos iludidos pela comunicação social, e que a imensidão da sabedoria no final de contas é irrelevante. Make your day the best you can ‘cause we never know when the world will end. Feliz 2020 ❤️ #lessegomoreheart