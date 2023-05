A primeira foto de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera em Portugal

“Em dia de sol, quem brilha são as nossas visitas! Hoje o nosso @pedrosolardospresuntos recebeu em nossa casa a visita de @maria_cerqueira_gomes e @cayetanorivera”, legendou o espaço de restauração nas redes sociais.

Recorde-se que a apresentadora da TVI e o toureiro espanhol já tinham estado juntos no nosso país, mas discretamente. O marido de Manuel Luís Goucha, Rui Oliveira, garantiu que Cayetano assistiu às gravações de um programa da comunicadora, pretensamente o “Conta-me” e que, inclusivamente, foi apresentado a Goucha.

“Tal como a Maria vai a Espanha, vem Cayetano a Portugal. O amor parece estar no seu melhor”, revelou Rui Oliveira. “Ele acompanhou as gravações do programa dela. E já foi apresentado ao Manuel Luís Goucha. Não tarda nada tenho de ir buscar uma fatiota a Milão para o casamento”, brincou de seguida.

Recorde-se que a relação entre Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera tem dado muito que falar, com alegados encontros (e desencontros) noticiados pela Imprensa: a apresentadora já terá rumado a Sevilha, em Espanha, o toureiro poderá ter passado pelo Porto, em seguida e, finalmente, o casal desfrutou da Páscoa em Veneza, em Itália e de uns dias em Ronda, Espanha.