A primeira foto de Nuno Markl ao lado da nova namorada

Nuno Markl publicou, pela primeira vez, uma imagem na qual aparece ao lado da nova namorada. Os seguidores aplaudiram.

Enfim, juntos. Já com alguns meses de relação, o animador da Rádio Comercial Nuno Markl publicou, pela primeira vez, uma imagem ao lado da namorada.

Há um mês, Teresa, que é ilustradora, já tinha aparecido nas redes sociais do também guionista a dar vida ao quarto do filho do namorado, Pedro, mas só agora ambos partilharam uma fotografia.

Os seguidores deram os parabéns ao casal – entre eles a atriz Jéssica Athayde, amiga de Nuno Markl -, e brincaram que o “Paulo é giro”.

“Paulo”, recorde-se, foi a alcunha que o animador das manhãs começou por dar à companheira antes de assumirem publicamente a relação.