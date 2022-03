A primeira foto do ex-“Casa dos Segredos” Nuno Machado na guerra da Ucrânia

Nuno Machado, ex-concorrente do “reality show” da TVI “Casa dos Segredos”, publicou a primeira imagem na guerra da Ucrânia, pronto para o combate.

Camuflado, capacete, duas metralhadoras e bandeira da Ucrânia no peito e no braço direito: é esta a primeira imagem publicada por Nuno Machado na guerra da Ucrânia.

O ex-participante da “Casa dos Segredos” (TVI), militar de carreira, partiu com um grupo de homens para a zona de conflito com a Rússia e, pela primeira vez, mostrou-se no cenário de guerra.

O jovem juntou-se às tropas ucranianas e, na primeira semana de alistamento, foi alvo de um ataque à base militar de Yavorick, no passado domingo, mas não foi atingido.

Em entrevista à CNN Portugal, Nuno Machado contou o objetivo da missão. “Nós não queremos ser tratados como mercenários, entrar num país e fazer o que é preciso ser feito lá. Queremos ser tratados como voluntários, porque levamos o enquadramento legal. Estamos ligados a pessoal aqui da embaixada, com papéis assinados, tudo direito para conseguirmos ir legalmente”.