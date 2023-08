A primeira imagem da bebé de Noua e Cifrão

A bailarina e coreógrafa Noa e o namorado, o músico Cifrão, acabam de publicar a primeira imagem da filha recém-nascida nas redes sociais.

Aí está a primeira imagem que os fãs de Noua e Cifrão esperavam: a bailarina e coreógrafa e o músico dos D’ZRT – que teve de sair do concerto deste sábado, no Algarve, mais cedo -, acabam de publicar a fotografia da bebé no hospital.

“E de repente o mundo fica mais bonito”, começou por referir Cifrão.

“Obrigado a toda a equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares que nos ajudaram a trazer a Zaya para os nossos braços. Dr. João e enfermeira Antónia, vamos ser eternamente gratos por terem ajudado a tornar este momento o mais bonito das nossas vidas”, referiu de seguida, o casal.

Entre os milhares de parabéns que o casal recebeu no perfil de Instagram destaque para as felicitações de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, também eles “pais de primeira viagem”. “O melhor da vida é agora”, referiu a atriz. “Desfrutem muito cada momento, parabéns! Bem vinda Zaya”, referiu o ator.

Recorde-se que neste sábado à noite, a “horas de ser pai” e “com a cabeça em Marte”, como confessou aos milhares de espetadores, Cifrão referiu: “Poucas pessoas conhecem o nome… vai chamar-se Zaya”.

Durante o concerto, a namorada do artista, Noua entrou em direto, nos ecrãs gigantes do Estádio do Algarve, através de vídeo chamada.