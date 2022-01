A primeira imagem da equipa do “Big Brother 2020”

Cláudio Ramos, o apresentador e as repórteres Mafalda Castro e Maria Botelho Moniz juntaram-se e tiraram a primeira fotografia da equipa de trabalho do “BB2020”.

É a primeira imagem “oficial”: Mafalda Castro, repórter do novo “reality show” da TVI, o “Big Brother 2020”, partilhou no perfil de Instagram uma fotografia ao lado do apresentador, Cláudio Ramos e da outra repórter, Maria Botelho Moniz, que se transferiu da SIC na semana passada.

Os três aparecem num clima de boa-disposição, a fazer caretas numa “selfie” e, mais sérios, numa imagem por baixo do logótipo da TVI, que tem “apadrinhado” todas as estrelas que o diretor de Programas Nuno Santos tem ido buscar à concorrência.

Além deste trio, também a blogger Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, vai integrar o “BB200”, no papel de comentadora.