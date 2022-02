A primeira imagem das gravações da nova novela da TVI

Arrancaram hoje as gravações da nova novela da TVI. Atores e equipa gravaram no centro de Lisboa, em plena Avenida da Liberdade, as primeiras cenas desta história.

A novela, da autoria de Maria João Costa, conta com um vasto elenco que vai dar vida a esta nova trama. A estação de Queluz divulgou nesta segunda-feira a primeira imagem dos bastidores.

Ana Varela, Graciano Dias, Sérgio Praia, Sofia Ribeiro, Ana Guiomar, Fernanda Serrano, Pedro Lima, Dina Félix da Costa, José Wallenstein, Nuno Pardal, Sofia Nicholson, João Lagarto, Susana Arrais, Madalena Brandão, Helena Costa, Beatriz Barosa, Matilde Reymão, Catarina Rebelo, Diogo Branco, Filipa Pinto, Filipe Matos, Joana Manuel, Joaquim Nicolau, Jorge Albuquerque, Miguel Bogalho, Ricardo Castro, Salvador Nery e Carla Vasconcelos são os rostos do novo projeto de ficção da TVI.