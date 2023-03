A primeira saída de Carolina Carvalho desde que foi mãe: “O Lucas está maravilhoso”

Carolina Carvalho esteve na Moda Lisboa na primeira saída sem o filho Lucas e contou como estão a correr os primeiros tempos da maternidade.

A atriz regressou à vida pública depois de ter sido mãe de Lucas, fruto do namoro com o músico David Carreira, há pouco mais de um mês. Na Moda Lisboa, Carolina Carvalho contou aos jornalistas como está a ser a experiência.

“Ele está ótimo, maravilhoso. Muito feliz e isso deixa-nos também muito felizes”, disse, citada pelo site “Holofote”. “O Lucas dá boas noites. Tenho muita sorte. Já tinha ouvido que podia não correr bem, mas tem sido ótimo”, acrescentou.

Lucas “ficou com o pai, com as tias, com os avós…”, acrescentou a artista, que, na primeira saída sem o bebé ficou “com o coração nas mãos”. “Felizmente, com os telemóveis… ainda antes de vir para aqui estava a fazer uma videochamada”, rematou Carolina Carvalho.