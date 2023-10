“A Quinta”, antigo “reality show” da TVI, chega à SIC

A apresentadora Andreia Rodrigues será a grande anfitriã do “reality show” “A Quinta”, exibido pela TVI em 2015, que chega agora à SIC.

A SIC está a lançar todas as cartas: a estação de Paço de Arcos comprou os direitos do “reality show” “A Quinta”, formato exibido pela TVI em 2015. Daniel Oliveira prepara-se para, uma vez mais, fazer frente a Cristina Ferreira.

Segundo a revista “TV Mais”, Andreia Rodrigues, mulher de Daniel Oliveira, irá assumir a condução do programa, após ter sido anfitriã do formato “Quem Quer Casar com o Agricultor”.

Recorde-se que a apresentadora e o diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, são casados e pais de duas meninas: Alice, de quatro anos, e Inês, de apenas dois. Apesar de serem discretos, o casal costuma fazer algumas publicações em família nas redes sociais.