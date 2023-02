A “Soraia” está de volta: Rita Pereira nos “Morangos com Açúcar”

Lembra-se da nadadora-salvadora “Soraia”, dos “Morangos com Açúcar”? Rita Pereira está de volta à personagem.

A novidade foi avançada este sábado durante o programa “Em Família”, da TVI: depois do anúncio de que os “Morangos com Açúcar” estão de volta, ficou a saber-se que Rita Pereira voltará a dar vida à nadadora-salvadora “Soraia”.

“A Soraia volta 20 anos depois e é um dos grandes desafios da minha vida. Não sei se é mais difícil criar uma personagem do zero ou de repente revivê-lo”, referiu Rita Pereira no programa de Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

Catarina Siqueira, Rodrigo Paganelli e Luís Lourenço são outros nomes apontados neste regresso da série juvenil da TVI.