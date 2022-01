A última mensagem de Pedro Lima nas redes sociais: “Vamos voltar à vida”

O ator da TVI escreveu o último post no perfil de Instagram há dois dias. A mensagem, foi, precisamente, sobre a sua grande paixão: o surf.

Praticante exímio da modalidade, pela qual era apaixonado, Pedro Lima deixou uma mensagem sobre o surf na última publicação no perfil de Instagram, na quinta-feira passada.

“O surf de competição está de regresso já no próximo fim‑de‑semana na praia do Cabedelo na Figueira da Foz”, começou por informar o intérprete.

https://www.instagram.com/p/CBiYJRNJMJj/

“Os melhores surfistas nacionais vão voltar a dar espetáculo numa das melhores ondas de Portugal. A pouco e pouco o mundo vai acordando, a nossa vida vai voltando. Voltámos à vida juntos. O mundo precisa de nós todos agora. Com força, com amor, com paciência e sentindo que há sempre alguém para nos apoiar nos desafios”, acrescentou.

“A @ansurfistas e a @allianzportugal deram as mãos, juntaram forças e conseguiram que o surf voltasse em força. Vamos também nós voltar à vida!”, rematou.