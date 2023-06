A vida dramática de Iran Costa: dos ferimentos causados por “ratos” às perdas familiares

O cantor Iran Costa esteve no “Alta Definição” à conversa com Daniel Oliveira e lembrou a infância humilde e com muitas dificuldades.

Parou Portugal nos anos 90, com o tema “O Bicho” e, desde então, é reconhecido pelos portugueses. Com uma carreira mais discreta nos últimos anos, Iran Costa continua, ainda assim, a encher feiras e romarias por todo o país e, no passado fim de semana, esteve no programa “Alta Definição”, da SIC, a recordar a infância muito humilde, no Brasil.

Um dia, depois de acordar com dores, queixou-se à sua mãe: “‘Mamãe, porque é que as pontas dos meus dedos dos pés estão feridas?’. Eram ratos”, contou, muito emocionado, ao apresentador Daniel Oliveira.

Na entrevista ao “Alta Definição”, Iran Costa lembrou ainda a perda da irmã, que era uma referência na família e que o chamava, inclusivamente, de “filho”. “Nos anos dela eu era o primeiro a ligar, sempre! Aí, quando chega aquela data, não tenho para quem ligar. Cai a ficha e ‘não, não vou ligar porque ela não existe mais. Acabou!’”, lamentou o músico brasileiro.

“Quando perdi e a minha irmã e o meu pai, tive concertos nesses dias, tive que subir no palco, cantei e fiz o show para eles. Sou católico e acredito que o amor é eterno. Foi muito duro, mas sabia que eles estavam lá”.

Iran Costa nada disse aos fãs. “Todos os fãs que estavam ali estavam à espera de alegria. Engoli, demorou muito para descer, mas consegui”, concluiu.