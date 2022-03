“A Voz” está de volta… e ao “Big Brother 2020”

A mítica “Voz”, que orientava os concorrentes da “Casa dos Segredos”, mudou-se para o “Big Brother 2020” e este domingo já começou a dar ordens na casa mais vigiada do país, na TVI.

Já não a ouvíamos desde que Teresa Guilherme deixou de apresentar a “Casa dos Segredos” mas este domingo, aos primeiros minutos, foi inevitável ouvir um timbre conhecido de outras andanças… é verdade, a “Voz” está de volta, agora no “Big Brother 2020”, que entrou ontem na segunda fase com os 18 (vão ser 20) concorrentes a entrarem na casa tecnológica da Ericeira.

Nos primeiros minutos ainda houve algumas dúvidas entre os jornalistas mas, com o desenrolar do programa e as orientações dadas aos participantes, já havia certezas: ela está mesmo de volta!

O apresentador Cláudio mostrou-se satisfeito com esta parceria e até já arranjou um novo nome para a “Voz” que, agora, se chama… “Big”.

Nuno Santos, diretor de Programas da TVI, lembra que a inclusão do agora “Big” “era uma decisão que estava tomada há muito tempo. A tarefa dele não está só no programa mas na relação diária com os concorrentes”, rematou, em declarações à N-TV.