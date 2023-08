“Abrandar também é muito preciso”. Ana Guiomar assinala início das férias nas redes sociais

Ana Guiomar recorreu às redes sociais para assinalar o início das férias. A atriz integra, há dois anos e meio, o elenco de “Festa é Festa”.

“Foi hoje! Férias, pausa, paragem, o que lhe quiserem chamar”, escreveu Ana Guiomar na legenda de um vídeo partilhado nas redes sociais.

“Amo aquilo que faço e a nossa ‘Festa é Festa’ é incrível, que sorte a nossa de já levarmos, sem pausas, dois anos e meio disto! Abrandar também é muito preciso. A minha cabeça e memória agradecem. Em outubro estamos de volta, cheios de energia e amor por aquilo que fazemos”, acrescentou a atriz, de 34 anos, que integra o elenco da novela da TVI.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para desejar boas férias. “Essa novela não pode acabar. Boas férias”, “Bem mereces. Tens um papelão incrível! Parabéns” e “Boas férias, Ana. Descansa, bem precisas” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, no início deste mês, Ana Guiomar mostrou-se muito ousada nas redes sociais. A atriz aproveitou as altas temperaturas e posou em “topless”, naquela que aparentava ser a sua casa no Alentejo.