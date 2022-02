Afastada da TVI, Fátima Lopes diz que tem motivos para sorrir

Uma semana depois de se saber que abandonou a TVI, Fátima Lopes aproveitou o Dia Mundial do Riso para anunciar que está de bem com a vida.

No Dia Mundial do Riso Fátima Lopes encontra motivos para sorrir, apesar de, há cerca de uma semana, ter sido anunciado que estava de saída da TVI.

Concentrada na educação dos filhos e nos passeios com o cão, a apresentadora aproveitou o dia para soltar uma gargalhada, como frisou nas redes sociais.

“Acredito que há sempre alguma coisa no nosso dia que nos faz rir. Seja uma piada que ouvimos, uma conversa animada com aqueles que amamos ou um filme de comédia”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“O mais importante é aproveitar esses momentos e dar uma boa gargalhada. Sempre que nos rimos com gosto, a nossa alma ganha cor”, concluiu Fátima Lopes.