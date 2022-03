Afinal… Bruna Gomes e Bernardo Sousa já se tinham beijado no “Big Brother Famosos” (TVI)

Bruna Gomes e Bernardo Sousa não deram o primeiro beijo à frente dos colegas do “Big Brother Famosos” (TVI). Afinal, já existiu outro…

Durante o programa “Última Hora”, de análise a tudo o que se passa dentro do “reality show”, apresentado por Alice Alves, a estação privada mostrou imagens de Bruna Gomes e Bernardo Sousa a beijarem-se no confessionário.

Tudo começou com Bruna Gomes e Marie a trocarem ideias para ganhar mais quilómetros para a prova semanal. Quando acertar na ideia do beijo, as duas propuseram a ideia a Bernardo Sousa que aceitou, prontamente.

A influenciadora digital brasileira e o piloto de corridas acaram por se beijar pela primeira vez no confessionário por dois segundos. E depois, durante quatro segundos, à frente dos colegas da casa.