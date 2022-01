Afonso Lopes lança novo projeto digital “Inner Circle”

A interpretar um jovem ativista ambiental na novela “Terra Brava”, da SIC, Afonso Lopes lança agora um novo projeto de cariz pessoal. O ator vai gravar pequenos episódios que acompanham alguns momentos da sua vida e publicá-los no Instagram.

Há duas décadas a trabalhar em televisão, Afonso Lopes, de 24 anos, decide arriscar num novo formato de entretenimento. Uma série digital, “Inner Circle by Afonso Lopes”, que acompanha momentos do seu dia-a-dia e não só. Os seus seguidores vão poder ver o “backstage” das gravações da novela, as relações com os seus colegas atores, reuniões de trabalho e parcerias com as marcas, convívios entre amigos, sessões de surf, treinos e ginásio, viagens, eventos pessoais e de trabalho, ações de responsabilidade social, desafios e entrevistas com convidados especiais e tantos outros.

“Pensei muito no rumo do projeto e na forma como o queria fazer antes de o lançar. Acima de tudo, o meu objetivo é mostrar a quem me segue um pouco mais da minha vida. Dar-me a conhecer melhor, desde o meu trabalho, às minhas relações pessoais, projetos a que me dedico e aquilo em que acredito. Quero também aproveitar para fazê-lo de forma divertida e descontraída, pois é também assim que encaro a vida, de forma muito positiva. Mesmo nas fases piores – que já as tive como qualquer pessoa, gosto sempre de olhar para o lado bom de cada problema ou situação. Sou muito de viver o momento e gosto de contagiar toda a gente à minha volta com boa disposição”, refere o ator.

“Inner Circle” já conta com dois episódios no IGTV do seu perfil. Numa fase inicial, os episódios vão ser lançados mensalmente, contudo o ator pretende aumentar a periodicidade do projeto no futuro.