Afonso Maló, protagonista da série “Inspetor Max”, já foi pai

Afonso Maló, que participou na série “Inspetor Max” (TVI), já foi pai pela primeira vez. A boa-nova foi anunciada pela mãe do antigo ator.

O antigo intérprete, que na altura deu vida ao filho do “inspetor Jorge Mendes” na trama, está a viver um momento muito feliz com a chegada do bebé. No perfil de Instagram, a mãe do artista revelou a boa-nova.

“Phillip. Já nasceu o nosso segundo neto. Mais um príncipe a enriquecer as nossas vidas. A nossa família é linda e está a crescer. Parabéns, Afonso Maló e Benedicte Eliassen”, pode ler-se na publicação.

Afonso Maló participou na série que se estreou na antena em 2004, com a primeira e segunda temporada a serem emitidas até 2006. A terceira temporada foi para o ar em 2017. A sexta e última foi transmitida em 2019.

A irmã de Afonso Maló também já tem um filho. Filipa Maló ficou conhecida por integrar o elenco da série “Super Pai” (TVI), ao lado de atores como Luís Esparteiro, Sofia Arruda e Madalena Brandão.