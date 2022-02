Ágata de luto pelo ex-cunhado: “Só tive pena de não o abraçar”

Ágata vive dias de tristeza, pois o ex-cunhado faleceu. A notícia foi avançada pelo filho, Francisco, e a cantora rapidamente reagiu.

A voz de “Comunhão de Bens” reagiu à publicação e à morte do irmão de Francisco Carvalho, ex-marido da artista.

“Só tive pena de não o abraçar…. Tanto que gostava dele”, escreveu.

Mas Ágata não foi a única a lamentar, também o sobrinho, Sérgio Rossi, escreveu algumas palavras de pesar: “Os meus sentidos pêsames Francisco”.

Recentemente, a intérprete marcou presença no podcast “Cara Podre”, da RFM, e revelou que seria capaz de entrar no “reality show” “Big Brother Famosos“, na TVI.

No entanto, confessou que para entrar teria de haver bastantes regras: “Mas com muitas condições, muitas regras: uma caminha só para mim, uma casa de banho só para mim. Em off claro. Nada de piscinas porque não sei nada e não me ia expor porque sou muito branquinha, não é por mais nada porque eu ainda tenho a minha silhueta no sítio”.