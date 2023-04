Agente de Tony Carreira responde à polémica no cruzeiro: “Foi à discoteca, ao lanche e ao karaoke”

A agente de Tony Carreira defendeu o cantor das críticas de alguns fãs depois de terminado o cruzeiro “35 anos de canções”.

O cruzeiro “35 anos de canções”, realizado pelo MSC e com Tony Carreira a bordo, acabou por dar muita polémica, com o intérprete a ser acusado de “pouco aparecer junto aos fãs”, além de alegadas “filas intermináveis” que quase terão resultado “em pancadaria”.

Agora, em declarações à NIT, a agente de Tony Carreira, Cristina Gabriel, veio defender o artista. “Está satisfeito com a sua prestação, não foi fácil passar tanto tempo dentro de um navio, até porque foram quatro concertos”, começou por referir ao “site” de “lifestyle”.

“Mas foi uma energia brutal, deu sessões de autógrafos mesmo depois de cada espetáculo e tirou fotografias com toda a gente”, acrescentou Cristina Gabriel.

Quanto ao relacionamento com os fãs “esteve sempre em contacto com o público, foi às discotecas e aos convívios com as pessoas, participou no lanche e foi jurado numa tarde de karaoke”, rematou a agente de Tony Carreira.

Recorde-se que passageira do MSC Natividade Valentim lamentou, em declarações ao “site” “Magg”, que não viu Tony Carreira “fora dos concertos e do karaoke” e que, por isso, ficou “desiludida”. “Acho que ele devia andar por todo o navio, e não só em certos sítios, e com horas marcadas”, queixa-se.