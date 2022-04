Agora é oficial: Cristina Ferreira apresenta “Big Brother Famosos”

Depois de já ter sido noticiado pela Imprensa, chegou o comunicado oficial da TVI: Cristina Ferreira será a apresentadora do “Big Brother Famosos”.

Ela está de volta à apresentação de um concurso de entretenimento. Com o fim de “Cristina Comvida”, Cristina Ferreira vai apresentar o “Big Brother Famosos”, que tem estreia marcada para o início do ano.

“O ‘Big Brother Famosos’ está de regresso, 20 anos depois, com um dos rostos mais emblemáticos da estação: Cristina Ferreira”, anunciou a TVI este domingo à noite.

“A nova aposta dos serões de domingo da TVI tem estreia marcada para o dia 2 de janeiro, dois dias após o final do ‘Big Brother 2021′”, acrescenta o quarto canal.

“O programa que consagrou Ricky, Vítor Norte e, mais tarde, Pedro Guedes na edição VIP do ano de 2013 promete voltar a ficar na memória dos portugueses com um leque de concorrentes das mais variadas áreas do universo das celebridades”, lê-se ainda no comunicado.

“Prepare-se para embarcar nesta grande aventura onde nenhum segredo vai ficar por desvendar. Diariamente, os famosos vão estar sujeitos a vários desafios que os farão ir ao limite. A novela da vida real contará como sempre com o ‘Big Brother’ no comando da casa e o principal confidente dos concorrentes”, conclui a estação.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos ter-se-ão mostrado indisponíveis para apresentar o formato. Bruno de carvalho, ex-presidente do Sporting, é um possível concorrente.