Agora foi de vez: Fanny separa-se do pai do filho

Ponto final na relação: Fanny Rodrigues anunciou, na noite desta segunda-feira, o fim do namoro com João Almeida, o pai do filho, Diego.

Ainda há três dias trocavam beijos de forma apaixonada na praia, mas a relação acabou por não resistir: Fanny Rodrigues separou-se do pai do filho, João Almeida, uma notícia que partilhou com os fãs na noite desta segunda-feira.

“Seguimos caminhos individuais enquanto pessoas e enquanto parceiros”, refere o casal num curto comunicado em conjunto, no qual garante: “Estamos e continuamos unidos, enquanto pais do Diego”.

Confirma-se, assim, as notícias avançadas pela Imprensa, que davam conta do mal-estar entre o casal. A repórter dos domingos da TVI foi tentando desmentir – com frases como “a nossa série é feita de várias temporadas” -, mas, desta vez, a relação terminou mesmo.