Agricultor António sobre a morte da irmã: “Pouco fizeram para que se salvasse”

O concorrente do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor” revelou detalhes sobre a irmã que perdeu a vida devido à Covid-19.

António afirmou, em entrevista no formato “Júlia”, que Emília não teve os melhores cuidados médicos e pouco foi feito para que se salvasse, uma vez que “não fazia falta” à Suíça, país onde residia.

“A Emília já foi com a Covid-19. Ficou infetada, tanto ela como a família toda. Ainda esteve um mês e duas semanas ligada a ventiladores e em coma induzido. Estava tudo muito bem. O problema foi os outros órgãos que entraram em falência”, referiu.

“A nível de saúde acho que só são bons para quem eles querem. […] Não fazia falta ao pais, foi uma cobaia. Pouco fizeram para que ela se salvasse”, acrescentou, garantindo que foram dados medicamentos experimentais que prejudicaram o estado da saúde da irmã.

No entanto, António aconselhou os sobrinhos a não seguirem com o processo de investigação de possíveis erros médicos. “Queriam pedir a autopsia, queriam ir para a frente com os casos e eu disse ‘não vale a pena, nada recupera nada’.