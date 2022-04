“Quem Quer Namorar com o Agricultor?” Francisco diz que Ana Sofia “nunca mais tem entrada” na quinta

O agricultor garantiu que a pretendente “nunca mais tem entrada” na quinta da Moura depois das críticas que fez.

Depois de ter expulsado Ana Sofia este domingo do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, Francisco afirmou, no episódio transmitido esta segunda-feira, que não tolerou o comportamento da concorrente e que esta não é bem-vinda na casa.

“Na minha casa ela nunca mais tem entrada, nunca mais na vida. […] Não tolero esse tipo de coisas na minha casa”, referiu o agricultor.

Recorde-se que Ana Sofia foi expulsa por Francisco depois de uma discussão entre ambos, na sequência das afirmações contra Yasmin.

