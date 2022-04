“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Ricardo admite ter “cumplicidade” com Mafalda

Ricardo Bernardes admitiu que Mafalda Rodrigues é a pretendente do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” com quem sente uma maior proximidade e cumplicidade.

O agricultor da quinta de Rio Maior afirmou no episódio transmitido esta sexta-feira que tem uma maior afinidade com a concorrente.

“Tenho uma grande cumplicidade com a Mafalda. Sempre lhe disse que ela é como uma irmã para o resto da vida mas pode vir a ser mais do que isso”, revelou.

Ricardo Bernardes realçou que não pode “abrir muito a porta” a Mafalda por esta ser “uma loucura”. “Não posso abrir muito a porta porque a Mafalda é uma loucura. […] Mesmo que tenha outro sentimento por ela tenho medo de lhe dizer”, acrescentou.

