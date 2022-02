Agricultora Catarina Manique recorda luta contra a leucemia: “A minha mãe rezava”

Catarina Manique, agricultora do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC), recordou a luta que enfrentou após ter sido diagnosticada com leucemia mieloide crónica aos 12 anos.

A empresária demonstrou o seu lado mais íntimo durante o jantar com o pretendente Ricardo Ferreira. Durante a conversa, Catarina Manique revelou detalhes sobre uma das piores fases da sua vida.

“Fiz transplante. Tinha 12 anos quando apareceu, parece que não, é a tua juventude. A tua preocupação é mostrares que estás sempre bem para não veres os outros sofrer. Isso fez-me crescer. Também me fez ficar mais dura e ser mais dura como sou hoje”, afirmou.

A agricultora admitiu que teve de crescer “mesmo sem querer” e tornar-se numa “pessoa responsável”. “Tinha de ter cuidado com tudo o que fazia, tudo o que comia”, acrescentou.

Na altura, a concorrente “tentava ao máximo não mostrar todas as dores” que tinha ao longo do dia. “A minha mãe saía de ao pé de mim por volta da meia-noite e era aí que eu gritava e chorava tudo aquilo que tinha a chorar”, lembrou.

“É mau estarmos num quarto isolados e sabermos que aquela vai ser a nossa casa. Não sabemos por quanto tempo e não temos a certeza se vamos sair de lá pelo nosso próprio pé. […] Nesses dias em que estava mal só me lembro de ouvir um ‘zumzum’ ao meu lado. Era a minha mãe a rezar. Dia e noite, para que eu me salvasse”, contou.