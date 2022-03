“Agricultores” batem “Big Brother” e SIC domina nos programas mais vistos

View this post on Instagram

O 26 de abril de 2020 “AGRICULTOR” VENCE NA ESTREIA! RAP BATE RECORDE SIC VENCE TARDE, PRIME TIME E LATE NIGHT DOMÍNIO DO TOP 5 DOS PROGRAMAS MAIS VISTOS Mais de 1 milhão e 500 mil espectadores assistiram este domingo à estreia da 3ª temporada de “Quem quer namorar com o agricultor?” que foi líder destacado e inequívoco no seu horário face à concorrência. O programa teve um pico de 20.1 de rating e 35.1% de share segundo os dados oficiais (valores ainda somente em Live). Num dia avassalador para a SIC, Jornal da Noite e Primeiro Jornal lideraram de forma clara, assim como o Fama Show, o espectáculo de Tony Carreira, o Circo de Monte Carlo e o Não há Crise. Também Ricardo Araújo Pereira alcançou o seu melhor valor até agora, com mais de 1 milhão e 600 mil espectadores a seguirem “Isto é Gozar com Quem Trabalha”. Somos há 15 meses a estação preferida dos portugueses. Parabéns a todas as nossas equipas! Orgulho!