Alberta Marques Fernandes critica Miguel Sousa Tavares: “Em que país vive”?

Alberta Marques Fernandes mostrou-se crítica em relação à entrevista de Miguel Sousa Tavares a António Costa e deu o exemplo do jovem que ganharia “2700 euros no primeiro emprego”.

A alusão do jornalista Miguel Sousa Tavares a um jovem que ganhe “2700 euros no primeiro emprego” durante a entrevista ao primeiro-ministro, António Costa, na noite desta segunda-feira, na TVI, está a agitar as redes sociais, com os internautas a lembrarem o baixo nível de vida em Portugal.

Alberta Marques Fernandes, jornalista da RTP1, escreveu mesmo um “tweet” sobre o ordenado dado como exemplo do colega da TVI.

“MST: ‘Um jovem altamente qualificado que recebe no primeiro emprego 2700 euros’”, lembrou a profissional da estação pública.

“Em que país vive o Miguel Sousa Tavares”, questionou Alberta Marques Fernandes.